Nieuw-Vossemeer ging op in gemeente Steenbergen: ‘Op het laatst nog veel mooie zaken kunnen regelen’

Vol twijfels wordt gebouwd aan carnavals­op­toch­ten: ‘De schouders eronder en we zien wel’

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hangt er een schaduw over carnaval. Alle clubs zijn bezig met het bouwen van hun wagen voor de optocht van 2022, maar: gaat die wel door? Hoe ga je om met die onzekerheid, hoe bepalend is dat voor de sfeer in de bouwloodsen? Een rondje door de regio leert dat optimisme overheerst. Al spelen er op de achtergrond ook andere belangen: ,,Dit gaat over meer dan alleen de optocht.’’

13 december