Nieuw stukje gebouw voor Gummarusschool: ‘Dit is toekomstbestendig’

Met een feestelijke opening werd de nieuwbouwvleugel vorige week geopend. Directeur Wietse Visser is er zeer content mee. In de zes jaar dat hij directeur van de school is, heeft hij meermaals een verzoek voor nieuwbouw ingediend Twee jaar geleden kwam dan eindelijk groen licht om te bouwen. ,,Drie maal is scheepsrecht.”

Te klein gebouwd

De Gummarusschool is vrij nieuw: gebouwd in 2004. ,,Toen al te klein. Maar de toenmalige prognose was dat de krimp zou toeslaan", vertelt Visser. Maar die krimp bleef uit. En zo kwam het dat gelijk met de bouw de units op het plein kwamen te staan. Met ongeveer 360 leerlingen, van alle klassen twee stuks en al jarenlange stabiele leerlingaantallen, werd het nu toch echt tijd voor nieuwbouw.

Volledig scherm De Gummarus basisschool heeft eindelijk een nieuwbouwvleugel. Jarenlang zaten groepen in units op het schoolplein. En nu is eindelijk de nieuwsbouw klaar. Wietse Visser is de directeur. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

In de noodgebouwen op het plein zaten de afgelopen jaren vooral de groepen 5 en 6, vorig jaar groepen 7 en 8. Die laatste zijn nu in de nieuwbouw getrokken. Het is een modern stukje gebouw. De twee groepen 7 staan bijvoorbeeld altijd met elkaar in verbinding door de open doorgang tussen de twee ‘lokalen’. Er zijn stilteruimtes voor wie zich wil terugtrekken en in de open hal zijn ook werkplekken. Ook zijn er tribunes voor spreekbeurten of om bijvoorbeeld het jeugdjournaal te kijken.

,,Er is veel flexibiliteit in het gebruik van de vierkante meters”, zegt Visser. Lessen kunnen klassikaal, individueel of in groepjes. Ieder lokaal heeft ook een buitenruimte. ,,Het komt de hersenactiviteit van een kind niet ten goede als hij de hele dag naast hetzelfde kind moet zitten. Deze manier brengt veel diversiteit in de dag.”

Duurzaam gebouw

Het gebouw zelf is gasloos, wordt verwarmd met een warmtepomp en heeft een volledig houten skelet. De tegels die voorheen op het eveneens verbouwde plein lagen, zijn verwerkt in het nieuwe gebouw. En de 350 zonnepanelen die op zowel het nieuwe als het oude deel zijn aangelegd, maken het tot een duurzaam geheel. ,,Dit is toekomstbestendig.”

Het plein is vergroend. Aan de zijde van de Magnoliastraat komen magnolia's te staan met tussen de bomen houtsnippers. En in vakjes op het plein komen perkjes met groen. Visser: ,,Het is aangetoond dat groen een positief effect op kinderen heeft. Helaas hebben we nu nog niet alles kunnen aanplanten in verband met de tijd van het jaar, dat komt de komende maanden. Volgend jaar deze tijd staat alles erin.”

Volledig scherm De Gummarus basisschool heeft eindelijk een nieuwbouwvleugel. Jarenlang zaten groepen in units op het schoolplein. En nu is eindelijk de nieuwsbouw klaar. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer