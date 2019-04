‘Nieuw’ Steenbergs zilver onthuld

Het erfstuk is ontworpen door Hendrik Hoffmann. Cees Vanwesenbeeck, ook van de Bergse stichting, wist voor de onthulling veel te vertellen over Steenbergse zilversmeden. Dit is namelijk een aspect waar nog niet veel over bekend is. ,,Steenbergen heeft een twintigtal zilversmeden gekend. De familie Hoffmann had een goede naam. Hendrik Hoffmann was een vakbekwame smid, die een moderne manier van werken had.”



Hoffmann (1765 - 1844) ontwierp onder andere brillen, bestek en ruitersporen. Het mandje werd in die tijd vooral gebruikt door dames die handwerkten. Zij bewaarden daar hun kluwen en garenklosjes in. ,,Het was vooral voor mensen van goede komaf, want zilver was toen duur", aldus Vanwesenbeeck.