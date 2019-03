Nieuw motief duikt op in moordzaak Goudbaard in Bergen op Zoom: mislukte drugsdeal of spelletje?

R. bekende op 4 januari bij de politie verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn vriendin Sint Jago. ,,Er was een korte schermutseling, waarbij per ongeluk de trekker van een doorgeladen pistool is overgehaald. Er is sprake van een noodlottig ongeval", zei zijn advocaat Henk van Asselt in de rechtbank. ,,Hij wilde het slachtoffer niet van het leven beroven. De stukken die wij nu hebben ontvangen weerleggen zijn verhaal niet. Ondanks dat dit een zeer gevoelige zaak is, wil ik vragen de hechtenis van mijn cliënt te schorsen, desnoods met acceptatie van alle voorwaarden die daar bij horen.‘’



De rechtbank stemde niet in met dat verzoek. ,,De handelswijze na het gebeuren waarbij een jonge vrouw om het leven is gekomen speelt in het nadeel van de verdachte: hij vluchtte en liet het wapen verdwijnen. Ook wees de verdachte een plaats aan die zo diffuus was dat het wapen niet gevonden kon worden'', aldus de voorzitter.