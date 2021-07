Nieuw ‘mini-ziekenhuis’ met grootse plannen in Bergen op Zoom: ‘Bravis laat 150.000 mensen in de steek’

BERGEN OP ZOOM - Terwijl Bravis nog druk overleg voert over het oprichten van een polikliniek in Bergen op Zoom als het ziekenhuis in 2025 verkast naar Roosendaal, heeft stadskliniek De Brabantse Wal recent de deuren geopend in de Markiezenstad. Vooralsnog een polikliniek voor cardiologische en orthopedische zorg, maar directeur en cardioloog Kees Janssens ziet mogelijkheden voor een groot zelfstandig behandelcentrum.