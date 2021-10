Nieuw: jeugdhonk ’t Kot in De Heen: ‘Je doet het voor de glimlach’

DE HEEN - De Heen is een jeugdhonk rijker. In 't Kot kunnen kinderen van 4 tot 17 jaar samen komen. Uniek, aangezien er tot nu voor hen geen andere ontmoetingsplaats in het dorp is.

Want er is bijvoorbeeld geen school in het dorp. ,,Of een andere plek om leeftijdsgenoten te zien", zegt Miranda Cool. Zij heeft samen met Anuschka van der Wulp, Tamara Bakker en Miranda Suijkerbuijk 't Kot opgericht. ,,Zodat ze niet op straat of thuis, waar hun ouders in de weg zitten, kunnen afspreken.”

Het jeugdhonk zit naast gemeenschapshuis De Stelle en bestaat uit drie ruimtes. Een kamer met wat tafels, een tweede deel waar een pooltafel staat en gedart kan worden en achterin een chillruimte voor de tieners. Kinderen kunnen hier knutselen, spelletjes spelen en gewoon relaxen.

Volledig scherm Nieuw: kidsclub en jeugdhonk ‘t Kot in De Heen. Opgericht door onder meer Miranda Cools (links), Anuschka van der Wulp (midden) en Tamara Bakker © Pix4Profs/Marina Popova

Zelf meebepalen

Quote In De Heen begroeten we elkaar op straat en maken een praatje Miranda Cools, 't Kot De begeleiders willen de kids ook zelf activiteiten laten kiezen. Zo zeiden sommigen tijdens de open dag vorig weekend al dat ze wel een disco-avond zouden willen. ,,Er waren verrassend veel 13-plussers op de open dag, ook uit Heense Molen. Ook voor hen is er weinig te doen”, zegt Bakker.



De enthousiaste organisatoren vinden het belangrijk dat kinderen uit het dorp elkaar kennen. ,,Zodat ze kunnen zien: hé, jij zit bij mij op school en woont dus ook hier!", zegt Bakker. Dat is belangrijk voor de saamhorigheid en betrokkenheid bij het dorp, vinden ze. Want wonen in De Heen is leuk.

Leuk dorp

Wat is er precies zo leuk aan het dorp? ,,We begroeten elkaar op straat en maken een praatje", zegt Cools. Inderdaad, zegt Bakker. ,,Je houdt elkaar in het oog. Ik zou mijn dochter bijvoorbeeld hier niet kwijt kunnen raken, want iedereen kent haar. Dat geeft een veilig gevoel.” Je mag blij zijn als je in De Heen woont, vindt Van der Wulp.

En dat gevoel wil het groepje graag overbrengen op de jeugd. Ze zitten alle vier ook bij de commissiegroep Evenementen De Heen, 't Kot is er een nieuw onderdeel van. ,,Je doet het voor de glimlach", zegt Cools. ,,Of het nou van een kind is of van de overbuurman die van achter zijn hek staat mee te genieten.”

’t Kot start op 4 november en is elke eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur open voor de kleintjes, en de eerste zaterdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur open voor tieners. Aanmelden wordt op prijs gesteld en het kost 2,50 per keer.

