Nieuw intiem rouwcentrum in Steenbergen: ‘Je wilt je dierbaren liever niet op een industrieterrein bezoeken’

17 februari STEENBERGEN - Een schat aan informatie over alle adressen in de stadskern, met daarbij veel aandacht voor de bewoners van die huizen in de periode van 1863 tot 1940. Dat is wijkregistersteenbergen.nl, een door Hanneke Meulblok samengestelde database die begin deze week werd gelanceerd. Meulblok is jaren bezig geweest met het project. ,,Maar klaar ben je nooit.’’