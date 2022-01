Nieuw dagcentrum moet ouderen langer thuis laten wonen: ‘De rolstoel blijft letterlijk buiten de deur’

UPDATE + video ME’ers drijven jongeren in de hoek: zeker 15 aanhoudin­gen in Dinteloord na vernielin­gen en afsteken vuurwerk

DINTELOORD - In het centrum van Dinteloord zijn vrijdagavond volgens aanwezigen zeker zo'n 15 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het gaat vooral om jongeren, die in een hoek gedreven werden door een ongeveer even grote macht van de ME.

31 december