Nieuw complex SDW: 'De kamers zijn veel groter dan eerst'

STEENBERGEN - Het ging niet zonder slag of stoot, maar gisteren werd dan eindelijk de nieuwe woonlocatie van de SDW aan de Zuidwal in Steenbergen officieel geopend.

De nieuwe bewoners kunnen hun geluk niet op. ,,Het was spannend, omdat we lang niet wisten of het door zou gaan. Ik ben superblij met mijn nieuwe kamer", vertelt bewoonster Monique Martens (50).

De nieuwe woning, waar de locaties van de Vestinghlaan en de Oostdam samengevoegd zijn, heeft ruimte om 34 mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand te huisvesten. Het nieuwe gebouw is onderverdeeld in woongroepen en zelfstandige appartementen.

Gordijnen

De 59-jarige Tonnie Schijvenaars laat vol trots zijn appartement zien. Hij heeft een ruime woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer voor zichzelf. Badkamers hadden ze op hun oude locatie niet. Ook mochten de bewoners kiezen of zij een eigen wasmachine en droger wilden en mochten ze zelf de kleur van hun gordijnen kiezen.

Volledig scherm Gummarus treedt op voor het nieuwe complex van SDW in Steenbergen tijdens de officiële opening. © Sandra Moerland

Monique vindt het hele gebouw prachtig, maar is vooral helemaal weg van haar eigen kamer. ,,De kamers zijn lekker groot, veel beter dan waar we eerst zaten. Ik voel me gelukkig. Ook omdat ik zie dat al mijn medebewoners gelukkig zijn", vertelt ze.

Het nieuw complex zou aanvankelijk bij Buiten de Veste komen, maar er werd gekozen voor een ander locatie nadat er te veel bezwaren binnen kwamen van omwonenden. Ook bij de Zuidwal waren niet alle omwonenden even blij. Dat het toch gelukt is, is volgens de medewerkers, vrijwilligers en bewoners gisteren zeker een feestje waard.

Lintjesknippen

Het orkest van de Gummarus trad voor de deur op en in de achtertuin van het complex was het feest al lang voor de officiële opening aan de gang. Na verschillende speeches van onder andere trotse unitmanager Tjitske Pronk en wethouder Cor van Geel werd het tijd voor het echte werk: het lintjesknippen.