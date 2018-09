Nieuw complex voor cliënten SDW

SDW gaat aan de Zuiderdreef in Bergen op Zoom een nieuwe woonlocatie openen voor mensen met een verstandelijke beperking. In totaal komen er op de plek waar nu nog een parkeerterrein ligt een kleine vijftig plekken om te wonen.

Planning

,,We hebben geconstateerd dat er behoefte is aan individuele appartementen in de stad Bergen op Zoom, waarbij 24 uur per dag op begeleiding kan worden teruggevallen'', laat SDW-bestuurder Brigite van Haaften weten. ,,Ook is er vraag naar meer groepswoningen met begeleiding in de nabijheid van de bewoners.''