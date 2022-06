Nieuw Bravis ziekenhuis: snel uit bed en relaxen in de lounge

Man (25) opgepakt met 400 kilo softdrugs in bestelbus in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 25-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats is vrijdagavond aangehouden op de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom met 400 kilo hasj in zijn bestelbus. Dat meldt de politie. De geschatte straatwaarde is 3,94 miljoen euro.

20 juni