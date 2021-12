Nieuw-Borgvliet viert eeuwfeest: ‘Als club moet je vooruit en aan de toekomst denken’

Bergen op Zoom schrapt optocht: ‘Mogelijk later volgend jaar alsnog’

BERGEN OP ZOOM - Ook 't Krabbegat moet het in maart zonder optocht doen. Dat heeft Stichting Vastenavend besloten naar aanleiding van de zaterdag afgekondigde lockdown. De optocht is het eerste grote onderdeel dat uit het Vastenavend-programma is geschrapt.

24 december