Niet waarschuwen, meteen dicht: Woensdrecht strenger op drugspanden

Niet alleen drugscriminelen moet een halt worden toegeroepen, ook gewone burgers dienen ervan weerhouden te worden mee te werken aan illegale praktijken of die te gedogen. ,,Wij willen onze inwoners waarschuwen dat ze niet aan die flauwekul moeten beginnen”, zegt de Woensdrechtse woordvoerder Jan Prop.

Waarschuwen schrikt te weinig af

,,Laten we eerlijk zijn, in onze relatief kleine gemeente worden we vaker geconfronteerd met drugs dan je zou verwachten. Dat kunnen we niet accepteren. We zaten al op de ‘zero tolerance’-lijn, maar gaven nog wel een waarschuwing bij de eerste overtreding. Dat blijkt onvoldoende af te schrikken.”

Dus gaat Woensdrecht nu direct over tot sluiting als er in een woning, bedrijfspand of ander gebouw een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen, of voorbereidende handelingen. Het maakt niet uit of de eigenaar, huurder, bewoner of een ander in de fout gaat: het pand blijft een bepaalde periode dicht.

De duur hangt er mede vanaf of het de eerste, tweede of derde overtreding is en of het om hard- of softdrugs gaat. Bij elk soort vergrijp hoort een sluitingstermijn, variërend van 3 tot 48 maanden.

Vrijheid voor eigen maatregelen

,,Die tijdsspanne is bij ons even lang als in de overige zeven gemeenten binnen politiedistrict De Markiezaten, maar elke gemeente heeft de vrijheid om eigen aanvullende maatregelen te nemen”, aldus Prop. ,,Waar sommige anderen nog wel eerst waarschuwen, gaan wij dus meteen over tot sluiting.”

Waterbedeffect voorkomen

Het harmoniseren van de sluitingsduur in Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen, Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijkmoet verhinderen dat drugscriminelen binnen de regio verkassen naar een plek waar de straffen soepeler zijn. ,,Zo voorkomen we een waterbedeffect, want criminaliteit stopt niet bij gemeentegrenzen”, aldus burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht.