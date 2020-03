Niet Plein 13 wordt aangepakt, maar de Bergse binnenstad

Wat Huismans vooral tegen de borst stuitte: de raad was niet vooraf geïnformeerd over de plannen. ,,Een duidelijk praktijkvoorbeeld van hoe het niet moet.” In een brief op poten aan het college eiste Fractie Punt duidelijkheid. Huismans toonde zich in de commissie teleurgesteld over de summiere beantwoording. ,,Allemaal dooddoeners.”