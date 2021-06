‘Niet over, maar mét jongeren praten’, jeugdpanel aan de slag in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Gewapend met een prikstok en vuilniszak loopt het kersverse jeugdpanel van Samen in de Regio zaterdag in het Philomenahof in Hoogerheide. Het is de eerste actie van de jongeren, die de netwerkorganisatie voortaan gaan adviseren.

Als teambuilding, kick-off en goede daad, staken de zes jongeren van het jeugdpanel (en enkele vrienden) afgelopen weekend de handen uit de mouwen. Zij verfden vrijdag in De ZuidOost, het oude GGD-gebouw aan de Zuidoostsingel in Bergen op Zoom waar hun ‘honk’ is. Zaterdag gingen ze zwerfvuil rapen in de gemeentes Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht, dat zijn de drie gemeentes waarin Samen in de Regio actief is.

Creatieve oplossingen

Quote Er was behoefte vanuit ons netwerk om mét jongeren te praten, in plaats van óver jongeren Miriam van Esveld ,,Er was behoefte vanuit ons netwerk om mét jongeren te praten, in plaats van óver jongeren", vertelt Miriam van Esveld van Samen in de Regio. Samen in de Regio is een netwerkorganisatie en brengt allerlei partijen, zoals gemeentes en bedrijven, samen.



,,Jongeren hebben een andere kijk op dingen en komen vaak met creatieve oplossingen. Het is de bedoeling dat zij straks aanwezig zijn op onze evenementen en input kunnen geven. Het is vooral belangrijk dat ze inbrengen wat voor hen belangrijk is.”

Niels Nuijten (19) en Jelena de Jong (20), beiden uit Bergen op Zoom, zijn twee van de nieuwe leden. ,,Ik had een schoolopdracht nodig en zo kwam dit op mijn pad. Samen in de Regio wilde graag meer jongeren betrekken”, vertelt De Jong.

Nuijten: ,,Ik werd gevraagd om mee te doen en was meteen enthousiast. Op dit moment is het bijvoorbeeld lastig om verbinding te maken met jongeren. Ik hoop met het panel problemen aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld eenzaamheid in coronatijd.”

Ander beeld over jongeren

De Jong: ,,Ik vind het een heel mooi project. Er worden vaak dingen besloten voor jongeren. Dit is leuk, want we kunnen zorgen voor heel ander beeld. Zo kunnen jongeren meer vertellen over wat ze leuk en belangrijk vinden.”

Zij denkt zelf bijvoorbeeld aan een stagebeurs. ,,Er zijn veel bedrijven in de buurt, maar veel jongeren weten niet hoe ze die moeten benaderen. Een stagebeurs zou een oplossing kunnen zijn.” ,,Het is belangrijk om te laten zien dat er ook juist in de regio veel kansen zijn", stelt Nuijten.

Quote Er zijn veel bedrijven in de buurt, maar veel jongeren weten niet hoe ze die moeten benaderen. Een stagebeurs zou een oplossing kunnen zijn Jelena de Jong

De afgelopen periode zijn de jongeren al wekelijks samengekomen om de plannen te bespreken. Nuijten: ,,Dat willen we blijven doen. We willen veel naar buiten gaan en erachter komen welke thema's allemaal spelen. Zo willen echt proberen van meerwaarde te zijn. We willen ook iedereen betrekken, in alle drie de gemeentes.”

Ook Van Esveld ziet veel mogelijkheden voor de toekomst. ,,Je merkt nu al dat de jongeren veel goede ideeën en heel veel inspiratie hebben. Ik hoop dat we ook nog meer jongeren kunnen betrekken straks. Het is altijd een relevante groep voor ons, we willen graag dat zij met ons meedenken.”