Niet nog meer kassen in Steenbergen: ‘Het is gewoon gestoord’

Min of meer hetzelfde speelt in Dinteloord. Ook daar komen bewoners massaal in actie nu er een kaartje is uitgelekt waarin plannen zijn opgenomen voor kassen ten zuiden van de Noordlangeweg. Terwijl in het coalitieakkoord letterlijk staat dat tijdens deze bestuursperiode uitbreiding van het AFC ten zuiden van de Noordlangeweg ondenkbaar is.



En dat zorgt voor onrust in Dinteloord, zegt Leon Aanraad, van de werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD). Ook de PvdA heeft er nu vragen over gesteld. De partij wil dat er een einde komt aan verdere glastuinbouw in de gemeente. Volgens wethouder Wilma Baartmans gaat het allemaal om een misverstand. Had het kaartje nooit naar buiten mogen komen.