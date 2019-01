Niet minder, maar meer werkgelegenheid bij Sabic in Bergen op Zoom

Hij benadrukt dat Sabic niet uit Bergen op Zoom of Raamsdonksveer waar ook een vestiging zit, verdwijnt. ,,Een fabriek kunnen we ook niet zo verplaatsen. De werkgelegenheid blijft hier en wordt zelfs meer door de komst van de nieuwe fabriek.”



Van Loon doelt op een grondstoffenfabriek die in 2014 is gesloten vanwege tegenvallende resultaten. Er volgde forse reorganisaties, gedwongen ontslagen en sluiting van de fabriek. Ondertussen gaat het dermate beter met het bedrijf dat uitbreiding van de capaciteit hard nodig is. ,,Aan het einde van dit jaar willen we de fabriek openen. We starten binnenkort met een actie om mensen te werven.” Hoeveel extra mensen nodig zijn, wordt eind deze maand bekend.