Niet meer in het gips na een gescheurde achillespees

De VACOped lijkt op een opengewerkte skischoen. Een soort harnas dat met behulp van een pompje vacuüm wordt gezogen rond het been. Het kunststof harnas kan de voet vervolgens in verschillende standen zetten. De eerste drie weken is dat een hoek van 30 graden. De laatste twee weken laat de ‘schoen’ ook beweging toe. Belangrijk voordeel voor de patiënt is dat de VACOped een stuk comfortabeler is dan zes weken gips.

Fysio nauwelijks nodig

,,Je kunt het harnas gewoon uit doen, bijvoorbeeld tijdens het douchen”, zegt Harry Jan Raad. ,,Patiënten zijn bovendien een stuk mobieler, zodat ze eerder aan het werk kunnen. En doordat ze mobieler blijven, is het been ook minder stijf dan na zes weken behandeling met gips. Als de achillespees is hersteld, lopen de meeste patiënten zonder hulp het ziekenhuis uit en is fysiotherapie niet of nauwelijks meer nodig.”

Groeit vanzelf aan elkaar

De VACOped maakt in de meeste gevallen opereren zelfs overbodig. ,,De combinatie van gelijkmatige steun en een optimale stand van het been zorgt ervoor dat de achillespees vanzelf aan elkaar groeit”, zegt traumachirurg Jillis Pol. ,,We hoeven de pees niet meer operatief te hechten. Dat is beter voor de patiënt, want een wond kan complicaties veroorzaken. We komen er steeds meer achter dat bewegen juist herstel bevordert.”