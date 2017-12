Niet meer blowen of uitjouwen op straat in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Openlijk drugsgebruik in Woensdrecht, maar ook straatintimidatie tegen homo's of opsporingsambtenaren moet aan banden worden gelegd, vindt de raad. Die paste er donderdag unaniem de algemene plaatselijke verordening (APV) voor aan.

De oude APV verbood alcoholgebruik in het openbaar, maar niet dat van soft- en harddrugs. ,,Terwijl dat toch de openbare orde in het gedrang brengt. Het kan overlast en een gevoel van onveiligheid geven", verklaarde Eddy van Wezel (CDA), ook namens VVD en ABZ.

Burgemeester Steven Adriaansen gaf aan dat zo'n verbod tegen openlijk drugsgebruik wel proportioneel en oplossingsgericht moet zijn. ,,De politie kan alleen handhaven als wij een gebied aanwijzen waar zo'n probleem zich concentreert, zoals de eendenvijver in Putte deze zomer." De hele raad ging akkoord.

Straatintimidatie

Richard Musters (D66) stelde voor, samen met de VVD, om ook straatintimidatie in de APV te zetten. Dat moet uitschelden en aanstootgevende gebaren of geluiden tegengaan. Of die nu gericht zijn tegen vrouwen, buitenlanders of mensen uit de LHBTI-gemeenschap, zoals homo's of transgenders.

,,Als een kind naar het schoolbal wil in een rokje of topje, of het nou uw dochter of zoon is, dan kun je daar bedenkingen bij hebben. Dat mag, maar het moet wel kunnen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. En elke ouder vindt: van mijn kind blijf je af", zei Musters.

,,Maar ook hulpverleners en opsporingsambtenaren kunnen belaagd worden. Het strafrecht is niet geheel dekkend, dus heeft Amsterdam straatintimidatie al in zijn APV staan", betoogde Musters. ,,Het geeft de politie extra handvatten als dat nodig is", vulde Manus Bolders (VVD) aan.

'Uitjouwnota'