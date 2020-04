‘Niet in paniek, maar deze horecasluiting moet geen maanden meer duren’

BERGEN OP ZOOM - Eddy Eddai, eigenaar van restaurant De Hemel in Bergen op Zoom, ziet het effect van de coronacrisis op de horeca met lede ogen aan. ,,We zien collega's in verschrikkelijk zwaar weer terechtkomen, dat gun je niemand. Maar tegelijk weten we: je doet er niks aan. We kunnen alleen afwachten.”