Niet iedereen blij met verplaatsing BoZtoberfest

BERGEN OP ZOOM - "Sollen wir Polonaise machen?", schreeuwt een van de koorleden over de luidsprekers. Of het nou aan het gebrek aan mensen of alcohol ligt, er wordt maar weinig gehoor aan gegeven. Pas later lopen er een stuk of tien mensen met de handen op de schouders rond, al is dat na tien seconden ook weer afgelopen. Halverwege de zondagmiddag, tijdens de gratis toegankelijke familiemiddag, trekt BoZtoberfest nog maar weinig bezoekers.

"Maar het is ook nog vroeg!", zegt Jurgen van den Heuvel van Stichting BoZtoberfest, de organisatie achter het feest. "Ik heb via Facebook en mail gezien dat mensen nog langs willen komen, dus het wordt vast nog drukker. Vrijdag en zaterdag hebben we in ieder geval top gedraaid, ik denk dat we zo'n tweeduizend man langs hebben gehad en daar komt vandaag nog bij. En dat met de verandering van locatie, dus BoZtoberfest staat zeker op de kaart bij mensen."

Tot vorig jaar stond het nazomerfeest namelijk op de Grote Markt van Bergen op Zoom. Voor de zesde editie zijn ze verhuisd naar het evenemententterrein aan de Boulevard. "Hier hebben we veel meer ruimte en parkeergelegenheid, maar wat ook meespeelde is dat niet iedereen het leuk vond om op de Markt een grote witte tent te hebben."

(Tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm Familiedag op Boztoberfest. © Tonny Presser © 2017

Toch zijn er mensen niet naar het feest gegaan, juist vanwege die verandering van locatie. "Normaal kochten we ieder jaar kaartjes voor BoZtoberfest, maar nu niet, omdat het niet op de Markt is", zegt Jacintha Bout. "Als je hier naar buiten stapt is het feest eigenlijk meteen klaar, het enige wat je hier nog hebt is de McDonald's. Op de Markt kan je tenminste nog een broodje eten of naar café's die nog open zijn. Ook kom je daar nog bekenden tegen. Dat is hier niet. Zo'n oktoberfeest hoort midden in de stad te staan, het hoort bij de gezelligheid van andere mensen te zijn."