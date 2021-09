Niet halsstarrig volhouden dat het goedkomt met Bergse binnenstad: ‘Pak die leegstand aan’

Een blik op huizenzoeksite Funda en je weet genoeg. Tientallen panden in de Bergse binnenstad staan in de verkoop. ,,De nood bij pandenbezitters is hoog”, zegt Adam Ahajaj (PvdA). Hij sprak meerdere eigenaren die gepoogd hebben de bestemming om te vormen van winkelpand naar woning. ,,Voer die motie van voor de zomer nu eens uit. We kunnen niet nog langer wachten. Het gaat hier om de leefbaarheid van de binnenstad.”

Wethouder Jeroen de Lange erkent dat de Bergse binnenstad op slot zit. ,,We moeten die leegstand aanpakken. En dat gaan we ook doen. Sterker nog, daar zijn we al volop mee bezig. Op heel veel plaatsen is de transformatie van winkel naar woning al mogelijk. Wij werken daar als gemeente volop aan mee.”

Routekaart

Toch begrijpt Dominique Hopmans (VVD) niet waarom het allemaal zo lang moet duren. ,,Ineens moet er voor het omvormen van winkel naar woning een visie gemaakt worden. Terwijl voor lichte horeca in zo'n pand geen visie nodig is. Dat is toch tegenstrijdig?” Betsy de Kock (GBWP) vroeg vervolgens of er nog een weg terug is. Kortom, kan wie van winkel naar woning gaat, weer terug naar winkelbestemming? ,,We moeten wel aan een levendige binnenstad blijven denken.”

Om alle onduidelijkheid uit de lucht te halen organiseert de gemeente woensdag 6 oktober een bijeenkomst waar ook de provincie bij aanhaakt. Die avond presenteert de gemeente een routekaart voor de aanpak van de leegstand in de Bergse binnenstad. ,,Hoe gaan we de stad inrichten, dat gaan we in openheid met elkaar bespreken.”