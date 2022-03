Niet bezuinigen, maar investeren in Bergse cultuur: ‘Iedere euro die naar cultuur gaat, levert geld op’

Wethouder Koenders vertrekt per 1 mei: ‘Ik ga een lange wandeling maken’

BERGEN OP ZOOM - Wethouder Petra Koenders heeft haar ontslagbrief ingediend. Per 1 mei is ze vertrokken, ook als er na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen nieuw college is gevormd. ,,Ik ga een lange wandeling maken.”

26 februari