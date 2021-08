Niet aan karton en personeel te komen: ‘We zitten in een moeilijke fase’

Toch: ,,We zitten in een moeilijke fase, karton is wereldwijd steeds lastiger te krijgen en we komen mensen tekort om aan de vraag te voldoen.’’ In de vitrines van het bedrijf is er niets wat op de lastige tijden wijst. Overal producten die iedereen kent uit de supermarkt. Van verpakte pizza’s en ontbijtgranen tot zomerbiertjes, A-merken en huismerken.