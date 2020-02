‘Niet 2 maar 1 voor 12' bij bestuurscrisis in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een fraai gezicht doemde er niet op toen de twaalf Bergse raadsfracties in de spiegel keken. In gesprek met adviseur Ad Verbogt oordeelden ze hard over wat er mis is met de bestuurscultuur. Lastiger is stap twee: over de eigen (politieke) schaduw heen stappen in het belang van de stad.

De conclusie van Verbogt, gevraagd om de Bergse bestuurscrisis te analyseren, loog er donderdagavond niet om. ,,Er is een heel laag onderling vertrouwen tussen college, raad én ambtelijk apparaat. Die basis moet op orde. Aan een coalitie sleutelen alleen is niet voldoende.” Maandag bespreekt de zittende coalitie van GBWP, CDA, VVD en GroenLinks hoe ze om wil gaan met verbreding (een of meer partijen erbij) of totale vernieuwing.

In eigen vlees snijden

,,Iedereen moet doen wat écht nodig is om de schuldenlast, cultuur en ambtelijke kwaliteit te verbeteren. Dat moet tot de volgende verkiezingen boven eigen politieke voorkeuren gaan”, aldus Verbogt. ,,Iedereen voelt wel dat het niet 2, maar 1 voor 12 is. Maar in eigen vlees snijden is lastig. Toch is dat nodig voor betere samenwerking en een professioneler bestuur. Een taai, hardnekkig proces.”

Welles-nietes en wij-zij

Zeker omdat de fracties zelf de situatie nu duiden als verzuurd, instabiel, frustrerend, ontaard en niet daadkrachtig. Ze typeren de bestuurscultuur als ‘welles-nietes’, wij-zij, elkaar de maat nemen, op de persoon spelen, gebrek aan respect en vertrouwen. ,,Dat kun je alleen langzaam opbouwen, niet in een hogedrukpan”, aldus Louis van der Kallen (BSD). ,,Maar het schip is zinkende dus moeten we allemaal hozen.”

Discussie over uitgaven gemeente

Volgens BSD en Lijst Linssen is een grondige takendiscussie over waar de gemeente voortaan wel of geen geld aan uitgeeft cruciaal. ,,Anders is het zinloos”, vond Ton Linssen. Zij vormen met GBWP, CDA, PvdA en SP een meerderheid van partijen die een totaal vernieuwde coalitie als eerste voorkeur heeft.

Meer tijd, maar schone lei