Nienke (14) zingt met Mindblow op festival 'Live op ons Plein'

Voor bezoekers van de T-sessies in Gebouw-T is Nienke geen onbekende. Ze was twaalf toen ze daar ging kijken en meteen het podium opsprong om Rolling In The Deep van Adele te zingen. ,,Angst had ik niet. Eerder een leuke spanning, omdat ik niet eerder op zo'n groot podium had gestaan."

Nienke zong altijd al veel thuis. ,,Mijn ouders zijn niet heel muzikaal, ik heb wel een nicht die meedeed aan de Voice van Vlaanderen. Ik ging al jong op zangles, in de muziekschool in Hoogerheide. Eén keer per jaar mocht je dan in een café laten horen wat je kon." Inmiddels heeft de leerlinge van 3VWO op Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom zangles op het CKB aldaar en ontmoette ze tijdens die T-sessies gitarist Yoebe Hollestelle (15). Beiden barsten van de ambities. ,,Yoebe speelde Well To The Bone van Scott Henderson. Moeilijk stuk om te spelen, het zingen ervan valt mee."