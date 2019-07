Niemand veroordeeld voor dood Ulas Iskar in Ossendrecht

Ulas Iskar werd op 16 februari 2016 doodgeschoten toen criminelen zijn wiet wilden stelen in zijn woning aan het Burgemeester van Gilshof in Ossendrecht. Degene die de trekker overhaalde is zelf al doodgeschoten. Dat gebeurde in Nijmegen, drie maanden na de ripdeal in Ossendrecht. Dat zou ook al door een conflict in de wietwereld zijn gebeurd.



Tegen zeven verdachten had het Openbaar Ministerie nog wel vier keer acht jaar en drie keer twee jaar cel geëist. Voor de doodslag had ook de officier al vrijspraak geëist. Volgens de officier waren de verdachten echter wel degelijk verantwoordelijk voor een poging tot diefstal met geweld met de dood tot gevolg.