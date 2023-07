Nicole Froeling uit Oosterhout wint fotowedstrijd Stichting Bijenlandschap West-Brabant

Tijdens de restaura­tie legt Bergs schilderij een geheim bloot: ‘Nooit geweten en wij hebben het doek al sinds jaren 60’

BERGEN OP ZOOM - De Bredase restaurateur John Post ontdekt iets bijzonders als hij Judas verraadt zijn meester in handen krijgt. Een door brand aangetast werk van de Bergse kunstschilder Willem van Dort, gered uit het Kerkelijk Centrum in Bergen op Zoom. ,,Het is een hele operatie geweest.”