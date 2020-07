Nicky Broos neemt Bergse skischool over

BERGEN OP ZOOM - De Kruislandse ondernemer Nicky Broos neemt EGO Indoorski in Bergen op Zoom over. Als het aan hem ligt, is dat het begin van het oprichten van een keten van indoor skibanen.

Er zijn in Nederland 55 locaties met rolskibanen, maar dat zijn vaak zelfstandige ondernemers. ,,Begonnen vanuit een passie voor de wintersport”, zegt Broos. ,,Maar ze bekijken daardoor het werk niet altijd vanuit een ondernemersperspectief.” Met een keten -Broos wil het niet direct met een franchise vergelijken- zouden de zaken veel meer op kunnen brengen. ,,Je kunt denken aan het toevoegen van bestaande locaties aan de keten, maar als je eenmaal een concept hebt, kun je ook nieuwe zaken opzetten.”

‘Een grote reis’

EGO is dertig jaar geleden opgericht door Eddie Niemantsverdriet en Gosse Bijlenga. ,,In die tijd waren er nauwelijks indoor rolskibanen in Nederland”, zegt Niemantsverdriet. ,,Sneeuw was iets waar in die tijd helemaal niemand aan dacht, dat was niet aan de orde toen.” Zowel hij als Bijlenga hadden ervaring opgedaan bij andere ondernemingen, voor ze in Bergen op Zoom starten.

En die dertig jaar waren een grote reis. ,,We stonden aan het begin van een ontwikkeling en hebben alles zelf moeten ontdekken. Er was niemand die in die tijd zei: zo moet je het doen.”

Brainstormen

Quote Ik zit bijvoor­beeld ook te denken aan een combinatie van rolbanen met sneeuw. Maar geen idee of dat haalbaar is. Nicky Broos Dat geluk heeft Broos nu wel. Want, geeft hij eerlijk toe: hij heeft nog nooit op een rolskibaan gestaan. ,,Dat gaat binnenkort natuurlijk wel gebeuren.” Broos verkocht vorig jaar zijn Skidôme in Rucphen en Terneuzen aan Snowworld in Limburg. ,,Daar heb ik nog steeds een goede band mee, dus ik zie ook een samenwerking zitten. Dat mensen op de rolbaan technieken leren en daarna in de sneeuw gaan skiën, bijvoorbeeld.”

Niemantsverdriet stopt nu. ,,Ik ben 67 jaar geworden en vond het tijd om het stokje over te dragen.” Bijlenga blijft nog wel verbonden aan de school en helpt Broos op weg. Want die heeft best wat ideeën voor de toekomst, maar of die allemaal haalbaar zijn? ,,We gaan met elkaar om tafel om gewoon te brainstormen. En misschien zegt hij dan wel dat het allemaal al is geprobeerd in het verleden”, zegt Broos. ,,En dan kunnen we het nog eens proberen. Of niet. Ik zit bijvoorbeeld ook te denken aan een combinatie van rolbanen met sneeuw. Maar geen idee of dat haalbaar is.”