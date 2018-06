Nick Sebrechts uit Hoogerheide succesvol met snelle dansmoves

Met zijn dansschoolgenoten van Boogie Down Dance Center reist Sebrechts in het tweede weekend van mei af naar het kampioenschap van United Dance Organisation. Op aankomstdag vrijdag weet zijn 9-koppige dansteam Beatnutz zich te kwalificeren voor de finales op zondag. Zaterdag staat hij er alleen voor als hij zich moet bewijzen als solodanser. "Je staat dan met 30 á 40 dansers op het podium terwijl drie juryleden beoordelen welke dansers er door gaan naar de volgende ronde. Als de muziek aangaat moet je in een minuut tijd het beste uit jezelf halen."

Voorbereiden is geen optie

Van tevoren weten de dansers niet welke muziek ze krijgen, waardoor voorbereiden geen optie is, legt Sebrechts uit. Die onzekerheid maakt hem niet nerveus, omdat hij graag improviseert op het podium. "Als je hetzelfde doet als de rest, dan kom je er niet door", weet hij. Daarom maakt hij gebruik van bewegingen uit een andere dansstijl: Locking. De dansstijl (voluit: Campbellocking) kenmerkt zich door snelle bewegingen met de armen en zo nu en dan een spagaat. De jury merkt hem op en laat hem doorgaan naar de finales.

Tijdens de finale op zondag moet hij zich opnieuw bewijzen. Deze keer staat hij met zes andere dansen in de categorie 18 jaar en ouder op het podium. Met zijn soepele bewegingen weet hij de twee plaats te behalen. "Ik kon niet gelijk van het moment genieten omdat het allemaal heel chaotisch was. Een paar uur later moest ik met de Beatnutz het podium op", zegt Sebrechts. Ook deze finalestrijd is een succes. Het team wordt tweede in de categorie 18 jaar en ouder. "We waren echt euforisch toen we van het podium afkwamen."

Volgend jaar de eerste prijs?

Bijgekomen van het drukke weekend is Sebrechts erg tevreden met het behaalde resultaat. De grote trofee staat centraal in de woonkamer. "Uiteindelijk kan het natuurlijk beter. Ik probeer me nog verder te ontwikkelen en hard te trainen zodat ik volgend jaar de eerste prijs mee naar huis kan nemen", zegt hij vol overtuiging. Trainen doet hij zes uur per week op de dansschool in Bergen op Zoom en in de speciaal ingerichte dansruimte met spiegels en een muziekinstallatie. "Ik ben in totaal elke week zeker 15 uur bezig met dansen, dat is nog exclusief het dansen terwijl ik mijn brood sta te smeren."