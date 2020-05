Nettie van Aert, toonbeeld van Huijbergse saamhorigheid

,,Hij vroeg wat voor dag het was. Ik zei: ‘vrijdag’,”, lacht Van Aert. ,,Toen kwam dat nette zinnetje dat het Zijne Majesteit behaagd had... Ik stond met mijn mond vol tanden. Het gaf een vreemd, maar ook trots gevoel.”

Mantelzorger voor Toon

Van Aert, in 1960 geboren te Hoogerheide, begon als ziekenverzorgster bij het ABG in Bergen op Zoom, maar werkt nu al jaren in die functie bij de broeders van Huijbergen. Ook is ze al 19 jaar mantelzorger voor haar man Toon, na diens zware bedrijfsongeval.

Boerderijcamping met winkeltje

Samen runnen ze boerderijcamping De Meet, bij het grote houten kruis en de grenspaal langs de weg naar Huijbergen. ,,Dit is de ouderlijke boerderij van Toon. Naast asperges en wat veeteelt, zijn we na zijn ongeluk ook met het winkeltje en dertig kampeerplekken begonnen.”

Quote Of ik meer dan 24 uur in een dag heb? Nee hoor, het is meer een kwestie van goed plannen. En ik vind het mooi om iets voor een ander te doen Nettie van Aert uit Huijbergen

Al 27 jaar actief bij parochie De Bron

Daarnaast doet de moeder van Jan-Hein, Hanneke en Marieke dus nog veel meer. Zo is ze al 27 jaar vrijwilliger bij parochie De Bron. ,,Ik ben nog altijd lector, maar zat ook in het bestuur en de kerkhofploeg.”

Uitstapjes voor Vrouwen Vereniging

Volledig scherm Nettie van Aert uit Huijbergen kreeg vrijdag 24 april alvast een bos bloemen namens de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen vanwege haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het lintje krijgt ze op een latere datum nog opgespeld. © Gemeente Woensdrecht Voor de Vrouwen Vereniging Huijbergen regelt ze al twee decennia de uitstapjes. ,,Altijd eerst koffie en gebak, maar behalve gezellig mag het ook educatief zijn. Ons meest indrukwekkende bezoek ooit was aan Kamp Vught.” Onder meer met Ellen van der Beek van de VVH en voetbalclub Vivoo zette ze ook een Halloweentocht voor de jeugd op touw.

Spazzietocht en mantelzorgdag

Met ondernemersclub Hover organiseert ze de Spazzietocht langs molen, museum en aspergetelers in het dorp. Ook staat Van Aert al 16 jaar paraat op de Rommelmarkt in De Kloek, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. ,,Tijdens zo’n weekend hebben Maria de Rond en ik ook een verwendag voor mantelzorgers bekokstoofd.”

Kwestie van goed plannen

Verder collecteerde ze voor het Beatrix Fonds en nu nog altijd voor het KWF. ,,Dan zoeken ze weer iemand en schuift dat er stiekem tussendoor, hé. En hier in het buitengebied geven ze altijd gul.” Of ze meer dan 24 uur in een dag heeft? ,,Nee hoor, het is vooral een kwestie van goed plannen. Maar dan nog kruipt er best veel tijd in.”

Quote De saamhorig­heid is groot in Huijbergen. Wie zich inzet voor een ander, krijgt ook altijd steun terug Nettie van Aert

Talloze felicitaties

Ze heeft er graag voor over. ,,Mijn moeder was ook altijd actief. Het is leuk en ik vind het mooi om iets voor een ander doen. De saamhorigheid is groot in Huijbergen, dus krijg je ook steun terug.” In dit geval vele felicitaties na haar lintje. ,,Via Facebook, maar ook bloemen, kaarten, een flesje wijn. Heel speciaal.” Huijbergen hoeft niet te vrezen dat Van Aert nu op haar lauweren gaat rusten. ,,Ik blijf gewoon doen wat ik deed.”