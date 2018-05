Net van der Poel, moeder van een wielergeslacht

necrologieHOOGERHEIDE - Op 83-jarige leeftijd overleed vorige week Net van der Poel-Koolen, de moeder van een Hoogerheidens wielergeslacht. Zowel zoon Adrie als kleinzoon Mathieu werden wereldkampioen. Vandaag is haar afscheidsdienst in het crematorium van Bergen op Zoom.

Vroeger op school kon niemand van haar winnen met hardlopen, zei Net van der Poel de dag nadat kleinzoon Mathieu wereldkampioen veldrijden was geworden. 'Het moet dus wel in de familie zitten.' Toch was ze de veertig al gepasseerd toen ze via haar oudste zoon Adrie kennis maakte met de wielersport. Oma Net was al in de tachtig toen ze nog zelf in haar autootje naar de crossen, koersen en wedstrijden van haar zes kleinkinderen reed. ,,Je kunt zeggen dat ze mijn grootste supporter was”, zegt Adrie van der Poel over zijn moeder, die hij niet anders gekend heeft dan een ‘hard werkende boerenvrouw’.

Quote Je kunt zeggen dat ze mijn grootste supporter was Adrie van der Poel

Ze was voor hem en zijn broer Jacques en zus Diana een moeder zoals er in die jaren zoveel waren. ‘Natuurlijk’ ging ze mee naar de koers. En ‘natuurlijk’ zorgde ze er thuis voor dat haar koersende kinderen niets te kort kwamen. ,,Het leven op de boerderij was ongeregeld, daar kwam dat van de koers nog eens bij. Ze kreeg het dubbel zo druk.”

Supporter

Toen later haar kleinkinderen net zo sportief (en succesvol) bleken te zijn als haar kinderen, vonden ook die oma als hun grootste supporter aan hun zijde. Of ze nu gingen voetballen, hardlopen of fietsen.

Twee jaar geleden werd Net minder goed ter been en moest zij gesupporterd worden door haar kroost. ,,Op het laatst was ze gewoon op”, zegt Adrie over het einde.

Troost