Net echte (sneeuw-)Kever staat op parkeerplaats van kunstenaar Peter de Koning uit Steenbergen

Geen meesterlij­ke eierkoeken van bakker Jac meer: hij stopt na 35 jaar bij Van Broekhoven in Welberg

5 februari WELBERG - Hij groeide op naast de kruidenierswinkel en bakkerij van Harry Meesters in De Heen. Als buurjongen kwam Jac de Jong vanzelf in aanraking met het vak. Hij mocht zelfs de boodschappen in het dorp bezorgen. ,,Op de bakfiets.’’ Voor De Jong (66) was het al vroeg duidelijk: hij wilde bakker worden.