Net als Bergen op Zoom is Vlissingen bedolven onder schulden: ’Pijnlijke keuzes waren onvermijdelijk’

Gertjan Huismans vertrekt als directeur Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom

14:42 BERGEN OP ZOOM - Gertjan Huismans vertrekt per 1 januari 2020 als directeur van Stichting Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom. Aanleiding is het besluit van de gemeente om de subsidie voor het Facilitair Bedrijf drastisch in te krimpen.