‘Nepwapens zorgen voor te veel administratieve rompslomp’

Fietsen langs de rioolzuive­ring in Bath

BERGEN OP ZOOM - Altijd al willen zien hoe ons afvalwater gezuiverd wordt of hoe het vieze water bij de rioolzuivering in Bath komt? Zaterdag houdt waterschap Brabantse Delta open dag bij de zuiveringsinstallatie in Bath en het persstation in Bergen op Zoom.

5 juli