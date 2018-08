Nepbom op legerbasis: na Woensdrecht slaat Alberto Stegeman ook toe in Oldebroek

video Vijver bij Kruisland valt droog: vissen gered

9:44 KRUISLAND - Het water in de vijver aan de Kleine Bolspolder in Kruisland staat laag. Veel te laag. De vissers die er gisteren doorheen waadden, stond het water slechts tot de enkels. Niet prettig dus, voor de vissen die er in zwemmen. En daarom is er een reddingsactie op touw gezet.