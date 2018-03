Nepaccounts actief rondom verkiezingscampagne

STEENBERGEN/HALDERBERGE - Nepaccounts, kritische burgers en scheldpartijen. De verkiezingscampagne gaat er op sociale media niet altijd even lichtzinnig aan toe. Wie de lokale Steenbergse partijen op Facebook bijvoorbeeld een beetje in de gaten houdt, ziet her en der reacties verschijnen van mensen die weinig tot geen vrienden hebben, niet in Steenbergen of zelfs maar Nederland wonen en profielfoto's hebben die niet te herleiden zijn tot een persoon. Toch zijn ze goed op de hoogte van alles wat er in de gemeente Steenbergen gebeurt.

Nepaccounts dus, al is dat moeilijk te bewijzen. Het is de gemeente Steenbergen ook opgevallen, vertelt woordvoerster Angelique Harbers. ,,We monitoren erop. Het zijn geen duizenden accounts, maar een klein groepje is heel actief'', vertelt ze. ,,We hebben een aantal accounts bij Google gerapporteerd, maar nog geen reactie gehad. Meer dan melden kunnen we ook niet doen.''

Of het strafbaar is, weet Harbers niet. ,,Het lijkt op het randje te zijn, maar we hebben het niet laten toetsen.'' Wel heeft de gemeente een bericht gestuurd naar 'Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen'. Dat account gebruikte in eerste instantie het logo van 'Heel Steenbergen Stemt'. Harbers: ,,Dat kan verwarrend zijn voor mensen. Ze hebben daarna de foto aangepast.''

Kritische burgers

'Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen' is naar eigen zeggen opgericht door een aantal kritische burgers. Ze willen anoniem blijven, zeggen ze via een berichtje op Facebook. ,,Kritische burgers die wel openlijk kritiek hebben geuit zijn bedreigd door de gevestigde orde.'' De pagina is vooral heel positief over de nieuwe partij Steenbergen in Beeld. ,,We zijn klaar met de gevestigde politiek in Steenbergen. Er wordt slecht geluisterd naar de burgers'', zeggen ze.

Of nepaccounts daadwerkelijk veel invloed hebben op andere Facebookgebruikers is moeilijk te bepalen zegt Sanne Kruikemeier van de Universiteit van Amsterdam (UvA). ,,Mensen zien na verloop van tijd wel als het om een nepaccount gaat.’''

Ze maakt zich wel zorgen om de invloed die het kan hebben op jongeren. ,,Politici die actief zijn op social media, bereiken zo vaak jongeren of anderen die misschien niet zo'n interesse in politiek hebben. Als neppaccounts dat verstoren is dat jammer.''

Niet alleen in Steenbergen zijn nepaccounts actief. In Halderberge gaat het bijvoorbeeld om het Twitteraccount 'Hartelijk Halderberge'. De persoon erachter richt zich op de politieke partijen die de weg vrijmaakten voor een mogelijk azc.

Stappen ondernemen is lastig, zegt gemeentewoordvoerster Mariëtte Vos. De gemeente monitort het kanaal wel. ,,Als er onjuistheden worden verzonden, dan kunnen we dit rechtzetten door hierop te reageren.''