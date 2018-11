Nep-psycholoog beschuldigd van misbruik 15 jaar geleden: 'Weet wat je deed, ook al krijg je geen straf’

BERGEN OP ZOOM/BREDA - De 73-jarige Jan W. uit Bergen op Zoom deed zich voor als psycholoog. Feitelijk was hij alleen maar student psychologie en zou hij die studie ook niet voltooien. In die hoedanigheid zou hij echter wel ruim vijftien jaar geleden een meisje van 15 hebben misbruikt, een schoolgenote van zijn eigen zoon.

Quote Ik wil dat je weet van mijn posttrauma­ti­sche stress stoornis en hoeveel jaar van mijn leven afschuwe­lijk zijn geweest slachtoffer De vrouw die het overkwam las maandag in de rechtbank in Breda een beklemmend verhaal voor. ,,Wat ik wil is dat jij weet wat je me hebt aangedaan en hoeveel pijn en verdriet ik daardoor heb gehad. Ik wil dat je weet van mijn posttraumatische stress stoornis en hoeveel jaar van mijn leven afschuwelijk zijn geweest. Wat je ook zegt, je weet dat het waar is. Daar moet jij mee zien te leven, ook als er geen straf van de rechter komt.''

Bewijs

Dat laatste is waarvoor iedereen die aangifte doet van seksueel misbruik bang is. Het gebeurt vaak tussen twee personen, zonder getuigen. Het bewijs is daarom lastig te krijgen. Ook in deze zaak gaat dat op. De vrouw zei dat ze vaak seks moest hebben met Jan W. Daar is alleen helemaal geen ondersteuning voor te vinden. Officier van justitie Arno Vroombout vond alleen steunbewijs voor het betasten van de borsten van de vrouw, in een mail van hem aan haar.

Een andere reden waarom het lastig is om tot een veroordeling te komen, is de wetenschap dat ze eerder al eens heeft gelogen over misbruik. En dat verhaal kwam weer naar voren in de therapiesessies met Jan. W. Daarin vertelde ze op zeker moment dat een oom haar had misbruikt. Van die beschuldig bleek later niets waar.

Verergering

Het meisje was bij W. terechtgekomen, omdat ze depressief was. Behandelingen waren in het begin zelfs drie keer per week. Daarin onderging ze onder meer hypnosetherapie. Toen hij haar op zeker moment troostte over het misbruik met haar oom, zou W. haar borsten hebben betast. ,,In plaats van haar te helpen verergerde hij de psychische problemen'', oordeelde Vroombout daarover.

De beschuldigingen van de vrouw, nu moeder van twee kinderen die ze door psychische problemen niet zelf kan verzorgen, gaan heel ver. Zo zou ze hebben aangegeven dat ze wilde stoppen, dat ze geen seks meer wilde. Dan zou de therapie stoppen, zou W. haar hebben verteld. ,,Ik had volgens jou zoveel therapie nodig dat mijn ouders dat nooit zouden kunnen betalen. Ik wilde mijn ouders niet in de problemen brengen.'' En daarom ging het door, jarenlang, zo stelt de vrouw. Daarvoor is echter allemaal geen bewijs. W. ontkent namelijk in alle toonaarden elke vorm van ontucht.