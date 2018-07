Nelson Mandela inspireert honderd jaar na zijn geboortedag nog steeds, ook in West-Brabant

Bijna vijf jaar na zijn dood is Mandela nog altijd een inspiratiebron voor veel mensen, onder wie ook mensen uit West-Brabant. Wie bijvoorbeeld het huis van Van de Watering in Bergen op Zoom betreedt, merkt het meteen. In de hal staan grote vellen met foto's en krantenknipsels over hem. In de woonkamer liggen dvd's en boeken over Mandela her en der verspreid. Jaren geleden is Van de Watering helemaal naar Zuid-Afrika gereisd. Omdat hij het land met eigen ogen wilde zien. Hij is toen ook naar Robbeneiland geweest en heeft in de cel gestaan waar Mandela vast zat. ,,Dat was een hele belevenis'', zegt hij.

Plantsoen

Maar waar zijn fascinatie met Mandela precies vandaan komt, dat weet de Bergenaar niet precies. Maar hij heeft wel een vermoeden. En dat heeft alles met de Tweede Wereldoorlog te maken, die diepe sporen heeft nagelaten in zijn leven en dat van zijn ouders. Zo is zijn oudste broer omgekomen tijdens een bombardement. Vrijheid is belangrijk, voor Van de Watering.

Volledig scherm Het Nelson Mandelaplantsoen in Bergen op Zoom. © Majda Ouhajji Op een gegeven moment is Van de Watering actie gaan voeren om een straat of plein in Bergen op Zoom naar Mandela te vernoemen. Het is een plantsoen geworden: het Nelson Mandelaplantsoen, tegenover het Rijks. Van de Watering wilde ook nog een standbeeld in de stad, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Te duur. Waarom Mandela zo belangrijk is? ,,Hij heeft het Afrikaanse volk de vrijheid gegeven.''

Van de Watering heeft de voorliefde voor Mandela overigens ook doorgegeven aan zijn dochter. Dankzij haar is er in Lelystad een plek vernoemd naar Mandela.

Inspiratiebron

'Een prachtig mens'. Peter van der Velden, oud-burgemeester van Breda denkt dat Mandela een inspiratie is voor heel veel mensen. ,,Bij leven, maar ook zeker na zijn dood. Ik denk dat zijn betekenis nu steeds groter wordt. Hij heeft veel geleden tijdens zijn lange gevangenisstraf. En laten zien dat je in zo'n groot conflict toch nog een democratisch bestuur kunt creëren. Ongeacht ras, huidskleur en afkomst.'' Hij heeft een bijna bovenmenselijke prestatie verricht, vindt Van der Velden. ,,Onderhandeld met de mensen die hem onderdrukten. Hij wordt in Zuid-Afrika terecht geadoreerd.''