Negende editie Heroes for Heroes spinningsmarathon: ‘Elke euro telt’

Kind van Juzt schopte het tot hulpverle­ner van Juzt: ’Ik was alles kwijt, los van iedereen’

20:02 ROOSENDAAL - Zijn maag draait om als ze willen weten hoeveel productie hij draait. ,,Productie... Ik zit in de pleegzorg! Ik kom op voor de belangen van kinderen, ik begeleid pleegouders. Is er iets loos in een pleeggezin? Dan laat ik alles uit mijn handen vallen. Maar financiële afwegingen gaan tegenwoordig voor alles. Ik snap wel dat er collega's zijn die uit het vak stappen. Moeten we bulklijsten invullen. Nou, lekker belangrijk.”