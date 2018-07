Negen Eritrese vluchtelingen uit vrachtwagen gehaald bij Hoogerheide

Geen hor­ror-restaurant in Welbergse kerk

24 juli WELBERG - Geen sapjes uit het infuus. Of spareribs van de brancard. Het horror-restaurant in de Corneliuskerk in Welberg is van de baan. "Mensen uit de omgeving vinden het kwetsend. Dat is niet mijn bedoeling", zegt initiatiefnemer Jerry Anholt van de Centrale Zorggroep.