Negen Bergse basisscholen krijgen een bibliotheek om taalachterstand scholieren tegen te gaan

Niet minder, maar meer werkgele­gen­heid bij Sabic in Bergen op Zoom

10:00 BERGEN OP ZOOM - Onrust is niet nodig, eerder blijdschap. In Bergen op Zoom gaan geruchten dat een afdeling van Sabic zou verhuizen wat de werkgelegenheid niet ten goede komt. Maar dat is niet waar. Wel opent de kunststoffenfabrikant een nieuwe fabriek komend jaar.