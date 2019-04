‘Neem die irritante beestjes maar voor lief’

Van 't LandBzzzzt, bzzzzzt... Bzzzzzzzzzzz. Verdomme, denk ik, dat was ik helemaal vergeten. Bzzzzzzzt, bzzzzzzzzz; daar is ie weer, nu nog iets dichterbij. Ik kijk rond waar het geluid vandaankomt en vind een dikke vlieg die rondjes rond me heen zoemt. Ah nee hè, is het alweer begonnen, het insectenseizoen? Eigenlijk vergeet je in de winter bijna dat insecten bestaan, tot ze er plotseling weer zijn. En vliegen zijn nog maar het begin. Straks komen ook muggen, de mieren, de wespen en de fruitvliegjes weer tevoorschijn! Gezellig...