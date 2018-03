Natuurverenigingen in het geweer tegen nieuwe vergunning Biomoer in Roosendaal

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Omwonenden en natuurverenigingen blijven volharden in hun verzet tegen uitbreiding van mestvergister Biomoer, op de grens tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Een woordvoerder laat weten dat ze bezwaar aantekenen tegen de nieuwe vergunning die door de provincie Noord-Brabant is verleend en wederom naar de Raad van State stappen.

Biomoer heeft toestemming gekregen om de capaciteit van de vergistingsinstallatie op te krikken van 25.000 naar 43.500 ton per jaar, binnen de bestaande fabriek in Roosendaal. De Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied van Wouw, stichting de Brabantse Wal, Benegora, IVN Groene Zoom en omwonenden zijn het daar niet mee eens. Ze vrezen grote gevolgen voor de omliggende natuur.

Raad van State

Het is niet de eerste keer dat ze naar de rechter of Raad van State stappen. Eind 2015 hebben ze een vergunningsaanvraag van het bedrijf, om fors uit te breiden op Bergs grondgebied, tegengehouden. De Raad van State besloot toen dat de provincie uiterlijk mei 2016 een nieuw besluit moest nemen. De gemeenteraad van Bergen op Zoom werd gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de vergunning, maar een meerderheid van de raad stemde daar halverwege 2017 niet mee in. Daarna werd het stil.

Boete

Via de Raad van State dwongen de bezwaarmakers af dat de provincie voor 3 februari alsnog een besluit neemt over de oorspronkelijke aanvraag. Voor iedere dag dat het besluit uitbleef, eiste de Raad van State een boete van 100 euro per dag met een maximum van 15.000 euro. Uiteindelijk heeft Noord-Brabant op 20 februari besloten Biomoer alsnog een vergunning te geven, maar dan voor uitbreiding binnen de bestaande installatie op Roosendaals grondgebied. ,,We vinden dit een wonderlijk besluit en betwijfelen of hiermee aan de eis van de Raad van State is voldaan. Reden dat we ook hiertegen bezwaar maken bij de Raad van State", zegt de woordvoerder.

