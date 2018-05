Natuurconcert in schuur in Ossendrecht: 'Hap! Weg eend!'

videoOSSENDRECHT - In de beheerschuur van Natuurmonumenten is de temperatuur opgelopen tot ver over de dertig graden. Met bezwete koppies luisteren de kinderen ademloos naar muziek die klinkt als een frisse boswandeling. Het 50-koppige Regio Orkest West-Brabant (ROWB) speelt er een meeslepende uitvoering van het muzikale sprookje Peter en de Wolf van Prokofjev.

Het Natuurconcert is een activiteit van OERRR, de kindertak van Natuurmonumenten. Ze luisteren vandaag naar klassieke muziek en leren tegelijkertijd van alles over de wolf. De leden van het ROWB komen uit heel West-Brabant, vertelt cornet-speler Bert Ruiter even later. ,,We hebben Peter en de Wolf speciaal voor dit concert ingestudeerd'', vertelt hij. Verhalenverteller Merlijn Timmers vertelt tussen de muziek door een moderne versie van het aloude sprookje.

Van te voren legt hij de kinderen uit wat ze kunnen verwachten: ,,De dingen die ik vertel, hoor je terug in de muziek.'' Die klinkt soms net zo dreigend als de wolf. Iedereen zit rechtop in zijn stoel als Merlijn oorverdovend hard 'Pas op!' schreeuwt. Helaas te laat voor het eendje, dat net probeerde weg te vliegen. ,,Hap! Weg eend, in één hap opgeslokt door de wolf'', laat de verteller er onheilspellend op volgen.

Volledig scherm Voor beide concerten van het Regio Orkest West-Brabant en Natuurmonumenten is de beheerschuur Brabantse Wal aan de Abdijlaan in Ossendrecht de verzamelplaats. © Eefje Nuijten, Natuurmonumenten

Verschillende kinderen mogen van dirigent Dick Verhoef na afloop het orkest dirigeren. Kun je ze temmen denk je?'', vraag hij aan de onverschrokken Joshua (4). Die zwaait al enthousiast met de stok. ,,Je kunt ze heel snel en heel langzaam laten spelen, want dat is wat een dirigent doet'', lacht Verhoef.

Voor het concert hebben de kinderen allerlei activiteiten kunnen doen die ze leren over de rol van de wolf in de natuur. In sprookjes is de wolf eigenlijk altijd de boosdoener, reden dat veel mensen bang zijn voor het dier. Maar dat valt best mee, vertellen de mensen van Natuurmonumenten. Wat niet wegneemt dat de terugkeer van de wolf verstrekkende gevolgen kan hebben. Want in de natuur hangt alles hangt met alles samen. ,,Waar een wolf woont, groeit het bos omdat grazers als hert en ree er wegblijven. Zo kan het betekenen dat er meer bijen komen, als er ergens een wolf komt. Zo blijft alles steeds schommelen in de natuur'', leren de kinderen van een medewerker van Natuurmonumenten.

Robin Huizing (9) uit Utrecht valt enorm met haar neus in de boter. Ze logeert een weekendje bij haar tante en mag ook het orkest dirigeren. ,,Erg leuk'', vindt ze, maar ze wil toch niet gelijk dirigent worden. ,,Ik wil later medicijnen gaan uitvinden'', weet ze al.

Ze heeft ook een zaadbal gemaakt, vertelt ze. Bloemzaadjes heeft ze tot een bol gekneed met klei en zand. ,,Die ga ik planten op het grasveld voor ons huis.''