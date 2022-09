Natuurclubs willen scherpere regels voor beregenen: ‘Boeren Brabantse Wal moeten vergunning aanvragen’

De hobbykamer van... Na twintig jaar was de modelspoor­baan van René (75) helemaal klaar, dus begint hij nu opnieuw

ETTEN-LEUR - Wat doe je met een modelspoorbaan waar je over een periode van 20 jaar ziel en zaligheid in gestopt hebt en waarvan je denkt dat er weinig meer aan te verbeteren valt? Die breek je af. René van Belzen (75) uit Etten-Leur geeft aan dat hij er ‘best even over gedaan heeft’ om tot het besluit te komen.

27 september