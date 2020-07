Natuurclubs verzetten zich tegen oplossing voor wateroverlast in Halsteren

HALSTEREN - De mogelijke aanleg van een waterbassin in de Grote Melanen stuit van alle kanten op verzet. Zowel de Stichting Natuurbehoud Grote Melanen, IVN Groene Zoom als de Dorpsraad Halsteren vinden het een onzalig plan.

In de Dorpsraad noemde IVN-woordvoerder Wout Huijgens maandagavond de ingreep in het landschap onaanvaardbaar. ,,Er verdwijnen gigantisch veel bomen en ander groen.''

Een wal van een meter hoog

Het opvangbekken voor de rioolstort moet wateroverlast in de wijk Rode Schouw voorkomen. Bij zware regenval bestaat het gevaar dat de overstort alle hemelwater niet meer aankan, zodat vervuild water in het milieu komt. Een extra berging in de Grote Melanen kan dat probleem verhelpen.

Het bassin moet komen in het gebied tussen het trapveldje en de kanovijver. De gemeente heeft ondertussen een vergunningsaanvraag bij het Waterschap Brabantse Delta ingediend. Na de aanleg van de betonnen leidingen blijft er een wal in het landschap zichtbaar, circa één meter boven het maaiveld.

Tijdelijke oplossing

Eerder klom ook de Stichting Natuurbehoud Grote Melanen in de pen over de kwestie. Namens IVN Groene Zoom pleitte Huijgens voor een structurele oplossing voor de Rode Schouw. Het is echter nog onduidelijk wanneer dat gescheiden systeem, waarbij regenwater van het riool wordt afgekoppeld, wordt gerealiseerd.

Huijgens noemt de aanleg van het bassin een noodmaatregel. ,,Het is een tijdelijke oplossing. Naar onze mening is er niet alleen sprake van het vernietigen van natuur maar is ook de kans op kapitaalsvernietiging groot.''

Hij vond Dorpsraad-voorzitter Piet Soffers aan zijn zijde. ,,De natuur wordt flink aangetast en heeft ook nadelige effecten op de insectenstand. De biodiversiteit wordt ondermijnd.''

In een brief aan het gemeentebestuur wijst IVN Groene Zoom op het ter plekke met veel succes uitgevoerde verschralingsbeheer. Daardoor gedijen met name vlinders en sprinkhanen. Al dat werk is straks voor niets geweest.

De Dorpsraad hoopt dat de gemeente afziet van haar plannen en juist extra werk maakt van de actie Steenbreek. Bewoners worden daarbij gestimuleerd om stenen uit de tuin te halen en te kiezen voor groen. ,,De overstort zal dan ook veel minder vaak hoeven te worden gebruikt.''