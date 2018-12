Natuurclubs over de Heide: gemeente luistert niet

,,Volgens de gemeente zijn de plannen in het gebied ook goed voor de natuur, maar van het rekensommetje dat de gemeente maakt klopt niks.” Dat zegt Wim de Haan namens de drie natuurorganisaties. Deze week praten ze met wethouder Patrick van der Velden. En hopen ze op meer begrip dan tot nu toe. Want door alle plannen delft de natuur het onderspit.

Port of Bergen op Zoom

Op en om de Heide, het natuurgebied ten oosten van de stad, is nogal wat aan de hand. Port of Bergen op Zoom bijvoorbeeld, pal naast de A4. Het plan voor een groot Van der Valkhotel, voor een groot tankstation, voor vestigingen van de fastfoodketens KFC en McDonalds. Plus de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Vanaf de Moerstraatsebaan naar het hart van het gebied. En ook nog een weg vanaf Port of Bergen op Zoom die daar op aanhaakt.

Quote Nieuwe weg gaat ten koste van natuur Wim de Haan, Natuurorganisaties

Dat is volgens de IVN Groene Zoom, Benegora en Stichting De Brabantse Wal te veel van het goede. En staat ook haaks op wat eerder over de Heide is afgesproken. ,,Die nieuwe weg trekt het verkeer dieper het gebied in. Dat gaat ernstig ten koste van de natuur en van de rust. Dat is niet aanvaardbaar”, zegt woordvoerder De Haan.

Kappen bos

De drie organisaties maakten een uitgebreid bezwaarschrift. Maar zagen er niets van terug. De gemeente legt het gewoon naast zich neer. En ook met kritiek op de aanpak van het parkeerprobleem dat er nu al is op de Heide doet de gemeente tot nu toe niets, zegt De Haan. ,,De gemeente wil tegenover brasserie De Berk bos kappen om een grote parkeerplaats aan te leggen”, vertelt De Haan. De natuurclubs vinden dit niks. ,,We hebben als alternatief aangedragen om zo’n parkeervoorziening te maken op het terrein achter restaurant Le Bouleau. Waar vroeger de camping was. Maar de gemeente zegt: die grond is niet van ons.” En daarbij blijft het dan.

Luisteren

De Haan hoopt dat Van der Velden deze week wel wat ruimte biedt voor een echt gesprek waarbij naar de inbreng van de drie organisaties wordt geluisterd.