Natuurbrand op de Kalmthoutse Heide: ‘Verlaat het gebied om hulpverleners de ruimte te geven’

‘Wat jammer’: gezond­heids­cen­trum komt niet in hart van stadspark Steenber­gen

STEENBERGEN - Een gezondheidscentrum in het hart van het stadspark in Steenbergen is onhaalbaar. Met name het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden op die plek en de slechte bereikbaarheid bij spoedgevallen zijn een struikelblok.

18 augustus