Natuurbrand bij drukbezocht Bergse Heide, rookpluimen te zien vanaf het strand

Onderscheiden Ton Thijssen: ‘Echt iets voor een ander betekenen, dat is van waarde’

10 juni HALSTEREN - Een lintje voor enkel zijn vrijwillige bijdrage aan de bridgeclub? Dat hoeft van de Halsterse Ton Thijssen niet. Maar hij deed meer dan waar de burgemeester van op de hoogte was. En dus vertelt hij graag over de dingen waarop hij trots is in zijn leven.